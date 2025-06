Ascolti tv martedì 17 giugno | Doc Doppio gioco E’ sempre Cartabianca

Scopri i risultati degli ascolti tv di martedì 17 giugno 2025, un appuntamento imperdibile per gli appassionati del piccolo schermo. Dai drammi di Doc su Rai 1 alle inchieste di Cartabianca su Rete 4, passando per il divertimento di Doppio Gioco su Canale 5, ogni programma ha attirato un pubblico fedele. Ma chi ha conquistato il primo posto? Ecco i dati ufficiali e le analisi sui programmi più visti della serata.

Ascolti tv martedì 17 giugno 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 17 giugno 2025? Su Rai 1 è andato in onda Doc. Su Rai 3 Petrolio. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 Doppio gioco. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 17 giugno 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 17 giugno 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it