Una serata ricca di emozioni e sapori televisivi, con i grandi protagonisti di ieri che hanno conquistato milioni di italiani. Rai1 chiude la sua fiction con un ascolto notevole, mentre Canale5 saluta Doppio Gioco con dati da record. La passione per il calcio europeo si fa sentire su Rai2, mentre Italia1 propone ancora Le Iene. Scopriamo insieme come si sono svolti gli ascolti del 17 giugno 2025, un vero momento di spettacolo e coinvolgimento per il pubblico italiano.

Chiude la fiction Rai. Nella serata di ieri, martedì 17 giugno 2025, su Rai1 l’ultima puntata di Doc ha ottenuto 1.822.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Canale5 il finale di Doppio Gioco ottiene 1.756.000 spettatori con uno share dell’11.8%. Su Rai2 la partita degli Europei Under 21 – Spagna-Italia porta a casa 1.940.000 spettatori pari all’11.2%. Su Italia1 Le Iene presentano: La Cura si fermano a 1.171.000 spettatori con il 10.3%. Su Rai3 Petrolio  segna 602.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 880.000 spettatori (7.2%). In onda su Tv8 Spectre ottiene 391. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 17 giugno 2025

