ascolti tv del 17 giugno concorrenza spietata tra doc e doppio gioco

Il 17 giugno si è assistito a una sfida televisiva avvincente tra le fiction più attese dell’estate 2025. Mentre Rai 1 ha concluso la stagione di Doc – Usa 2025, senza il coinvolgente Luca Argentero, Canale 5 ha catturato l’attenzione con Doppio Gioco e le rivelazioni che mettono Daria di fronte a scelte decisive. La battaglia per il pubblico si infiamma: chi vincerà questa spietata concorrenza? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Le fiction dell’estate 2025 sono Doc, nella versione americana, su Rai 1, e Doppio gioc o con Alessandra Mastronardi su Canale 5. Così, su Rai 1 è andato in onda il finale di stagione di Doc – Usa 2025. La serie senza Luca Argentero non ha avuto lo stesso successo della versione italiana. Mentre in Doppio gioco su Canale 5 le rivelazioni di Longardi sul passato di Gemini pongono Daria ( Alessandra Mastronardi ) di fronte ad un dilemma profondo, mentre Ettore la coinvolge in un’operazione per smantellare il Cartello. La puntata di Belve Crime è saltata per lasciare spazio su Rai 2 alla Nazionale di calcio under 21. 🔗 Leggi su Dilei.it