ascolti tv 18 giugno 2025

Scopriamo insieme i sorprendenti ascolti TV della prima serata di mercoledì 18 giugno 2025, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di televilloni e tendenze televisive. Analizzeremo le performance delle principali reti italiane, svelando chi ha conquistato il pubblico e quali programmi hanno dominato le preferenze degli spettatori. Preparatevi a immergervi in un’analisi dettagliata che rivela le dinamiche del panorama televisivo di questa calda serata estiva.

Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di mercoledì 18 giugno 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time. Indice. Ascolti TV prima serata – Mercoledì 18 giugno 2025. Analisi della serata. Dati Auditel Ascolti TV del 18 giugno 2025. Ascolti TV prima serata – Mercoledì 18 giugno 2025. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Mercoledì 18 giugno: Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Lo sposo indeciso Rai 2 Delitti in Paradiso St 14 Rai 3 Chi l'ha visto? Rete 4 FUORI DAL CORO Canale 5 L'ISOLA DEI FAMOSI Italia 1 FIFA CLUB WORLD CUP 2025 – MONTERREY – INTER (Differita) LA7 La Torre di Babele – Hiroshima TV8 Armageddon Giudizio finale NOVE Like A Star – 1^TV – Stagione 1 Episodio 6 Analisi della serata.