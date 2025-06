Ascoli Calcio | Nuova Proprietà e Sfide nel Prossimo Campionato di Serie C

Il prossimo campionato di Serie C si avvicina e per l’Ascoli si apre un nuovo capitolo con il cambio di proprietà, segnando la partecipazione numero 32 in questa competitiva categoria. Un mix di emozioni, sfide e opportunità attende i bianconeri, che dovranno dimenticare le difficoltà del passato e concentrarsi su un futuro da protagonista. La stagione che sta per cominciare sarà cruciale per rilanciare il club e riconquistare il cuore dei tifosi.

Il prossimo campionato di serie C è ormai alle porte e la prossima sarà la partecipazione numero 32 per un Ascoli in procinto di operare il fatidico cambio di proprietà. Tante le gioie, così come i dolori, vissuti in una categoria complicata e da sempre contraddistinta dall’equilibrio tra la maggior parte delle partecipanti. Quella che si aprirà ufficialmente a luglio sarà una stagione decisamente importante per un Picchio che dovrà dimenticare quanto prima le sofferenze e le amarezze legate all’ultimo 15esimo. Una salvezza ottenuta faticando molto più del previsto e con un organico che sulla carta poteva certamente ambire a qualche posizione di classifica decisamente migliore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli Calcio: Nuova Proprietà e Sfide nel Prossimo Campionato di Serie C

In questa notizia si parla di: ascoli - proprietà - prossimo - campionato

Ascoli Calcio: imminente passaggio di proprietà tra Pulcinelli e Passeri - L’Ascoli Calcio si appresta a vivere un emozionante cambio di proprietà, con il passaggio tra le famiglie Pulcinelli e Passeri che, seppur rinviato, sembra ormai imminente.

SERIE C LA COVISOC CONFERMA LE ISCRIZIONI DI FOGGIA, RIMINI, ASCOLI E TRIESTINA. NIENTE RIPESCAGGI IN QUESTA STAGIONE Arrivano i primi ok dalla Covisoc per quelle società ritenute a rischio Indiscrezioni e comunicati ufficiali. Si riducono Vai su Facebook

Ascoli Calcio: Nuova Proprietà e Sfide nel Prossimo Campionato di Serie C; Ascoli Calcio: Passaggio di proprietà a Bernardino Passeri e Distretti Ecologici; Ascoli, dal direttore generale al nuovo allenatore: giorni di sondaggi per la nuova proprietà.