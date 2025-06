Artrosi tutti i segnali per riconoscerla

L'artrosi, una delle patologie croniche più diffuse, insidia la qualità della vita con dolore e riduzione della mobilità. Colpisce diverse articolazioni, dalla colonna vertebrale alle ginocchia, e può manifestarsi a qualsiasi età, anche se l’invecchiamento rappresenta il principale fattore di rischio. Riconoscere i segnali precoci è fondamentale per intervenire tempestivamente e migliorare la qualità di vita. Scopriamo insieme come riconoscerla in tempo.

L'artrosi è una patologia cronica molto comune che causa una ridotta funzionalità articolare, accompagnata da dolore. Può colpire la colonna vertebrale, le dita, le ginocchia e le anche. Può manifestarsi a qualsiasi età, ma l'invecchiamento rimane il principale fattore di rischio.

