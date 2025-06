Artigiano e padre di famiglia Giovanni è morto stroncato dalla malattia

Il nostro paese si ferma in lutto per la perdita di Giovanni Costa, un artigiano e padre di famiglia amato da tutti, scomparso a soli 54 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso, ma anche un esempio di coraggio e tenacia. Mercoledì mattina si terrà il suo funerale, un'occasione per ricordarlo e onorare la sua memoria, che resterà viva nel cuore di tutta la comunità .

C'è tutto il paese in lutto nel ricordo di Giovanni Costa di Castelcovati, stroncato a soli 54 anni da una grave malattia con cui combatteva da tempo: lo piangono la madre Marianna e il giovane figlio Edoardo, oltre a tantissimi amici. Mercoledì mattina il funerale, dopo le tante visite di questi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Artigiano e padre di famiglia, Giovanni è morto stroncato dalla malattia

