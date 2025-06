Artigiani e commercianti | avviso di irregolarità sui contributi 2024? Ecco Cosa fare

Artigiani e commercianti, attenzione: un avviso di irregolarità sui contributi 2024 potrebbe arrivare! Se siete autonomi, è fondamentale rispettare le scadenze e regolarizzare la posizione per mantenere la copertura previdenziale e assistenziale garantita dall’INPS. Non rischiate sanzioni o interruzioni dei benefici: ecco cosa fare subito per evitare problemi e garantirvi la serenità che meritate.

Gli autonomi che svolgono attività lavorativa come artigiani o commercianti beneficiano al pari dei dipendenti di una copertura previdenziale e assistenziale garantita dall’INPS. A differenza però dei lavoratori subordinati, che non si occupano del pagamento dei contributi all’Istituto, gli autonomi sono obbligati a versare personalmente le somme con modello F24, nel rispetto delle scadenze fissate, per l’anno corrente, al 16 maggio (primo trimestre), 20 agosto (secondo trimestre), 17 novembre (terzo trimestre) e 16 febbraio 2026 (quarto trimestre). In concreto può accadere che il singolo artigiano commerciante si dimentichi di versare le somme all’Istituto che, in questi casi, si preoccupa di inviare una serie di avvisi bonari relativi alle rate non pagate. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Artigiani e commercianti: avviso di irregolarità sui contributi 2024? Ecco Cosa fare

