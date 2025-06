Arteta esalta De Bruyne | Non ho mai visto un giocatore così

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha espresso il suo ammirato sentimento nei confronti di Kevin De Bruyne, definendolo un talento senza paragoni: «Non ho mai visto un giocatore così, capace di combinare precisione e velocità in modo così straordinario». La sua abilità di correre a 34 km/h e lanciare con precisione chirurgica tra due avversari lo rendono unico nel suo genere. Anche l’attaccante Saka si unisce agli elogi: «E’…»

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK dell'addio alla Premier League di Kevin De Bruyne: « Non ho mai visto un giocatore così, un giocatore che riesce ad avere quella precisione ad alta velocità. E' capace di correre 34kmh e lanciarla a 30 metri tra due avversari, mettendola in un punto perfetto. Non ho mai visto nessun altro farlo con quella velocità». Commenti entusiasti anche dell'attaccante Saka: « E' uno dei migliori giocatori della storia della Premier League. Penso proprio che il campionato sentirà la sua mancanza».

