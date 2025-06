Arriva New Codere Training piattaforma online per operatori di gioco legale

Arriva 'New Codere Training', la piattaforma online innovativa dedicata agli operatori di gioco legale. Presentata a Roma presso il Palazzo dell’Informazione, questa nuova risorsa mira a potenziare le competenze e garantire un servizio sempre più qualificato all’interno della rete Codere. Con strumenti all’avanguardia, il training si propone di rafforzare la professionalità degli operatori, contribuendo a un settore del gioco responsabile e trasparente. Un passo importante verso il futuro del gaming legale in Italia.

(Adnkronos) – Si chiama 'New Codere Training' ed è la nuova piattaforma online del concessionario Codere rivolta agli operatori di gioco legale collegati alla rete Codere Network, e operanti nelle sale proprie e gestite da terzi. Uno strumento innovativo, presentato oggi a Roma presso il Palazzo dell’Informazione Adnkronos, che ha l’obiettivo di formare gli operatori . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

