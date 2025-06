Arriva l' estate e iniziano le truffe della casa vacanza I carabinieri denunciano due persone

Con l’arrivo dell’estate, le truffe legate alle case vacanza aumentano, mettendo a rischio i sogni di relax di molti. I carabinieri di Ancona e Senigallia hanno smascherato due persone responsabili di truffe “last minute”, che anticipavano i pagamenti per poi sparire nel nulla. Una situazione che sottolinea l'importanza di stare sempre all’erta e affidarsi a canali sicuri. Scopri come proteggerti e riconoscere le truffe più comuni.

ANCONA – Doppia “truffa della casa vacanza” scoperta dai carabinieri ad Ancona e Senigallia. Entrambe attuate attraverso la tecnica del “last minute”, attraverso cui si riscuotono gli anticipi subito dalle proprie vittime salvo poi dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Andando con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Arriva l'estate e iniziano le "truffe della casa vacanza". I carabinieri denunciano due persone

In questa notizia si parla di: casa - vacanza - carabinieri - arriva

Portare il gatto in vacanza, quando farlo o lasciarlo a casa - Viaggiare arricchisce l’anima e permette di scoprire nuove culture, ma portare il gatto in vacanza richiede pianificazione.

Una turista di Rimini in vacanza in Salento ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da tre ragazzi. L'episodio, sul quale sono in corso indagini, risalirebbe alla notte tra mercoledì e giovedì, e sarebbe avvenuto a Marina di Mancaversa. Nella locali Vai su Facebook

Arriva l'estate e iniziano le truffe della casa vacanza. I carabinieri denunciano due persone; Case vacanze, con truffa: due persone denunciate dai Carabinieri; Sorpreso a rubare i una casa-vacanze.

Le case vacanza da sogno in realtà non esistono: addio agli anticipi, caccia ai truffatori - Le case vacanza da sogno in realtà non esistono: addio agli anticipi, caccia ai truffatori. Secondo msn.com

Rubata la camera da letto nella casa vacanza di un bergamasco - gli avevano 'rubato' una stanza dell'abitazione dove la sua famiglia va in vacanza dal 1979. Da rainews.it