Arriva il Tour de Suisse È una prima volta da non dimenticare

Arriva il Tour de Suisse 2024, un evento da non dimenticare! Oggi, per la prima volta nella storia, la splendida Valchiavenna ospita una tappa di questa prestigiosa competizione, con partenza a Piuro e arrivo davanti alla Chiesa Nuova di Borgonuovo. Un’occasione irripetibile che porterà musica, passione e visita turistica, valorizzando il territorio come mai prima d’ora. La magia della corsa si fonde con lo charme della provincia di Sondrio, regalando emozioni uniche a tutti gli spettatori.

È il gran giorno della tappa valchiavennasca del Tour de Suisse. La località di Piuro, infatti, sarà teatro oggi di un evento indimenticabile: per la prima volta nella storia il Tour de Suisse arriva in provincia di Sondrio grazie alla tappa che terminerà in Valchiavenna, davanti alla Chiesa Nuova di Borgonuovo. Un’occasione unica per la promozione del territorio della Valchiavenna, in primis, ma poi di un po’ tutta la provincia di Sondrio. La macchina organizzativa è imponente: oltre 120 volontari della Protezione civile garantiranno la messa in sicurezza dell’area d’arrivo. Fondamentale anche la collaborazione tra la Polizia italiana e quella svizzera, una task force coordinata con grande impegno dalla prefetta Anna Pavone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arriva il Tour de Suisse. È una prima volta da non dimenticare

In questa notizia si parla di: tour - suisse - arriva - prima

Piuro aspetta il Tour de Suisse: partito il conto alla rovescia - Piuro si prepara ad accogliere il Tour de Suisse, un evento che promette emozioni e spettacolo. La tappa italiana, da Heiden a Piuro, prenderà il via mercoledì 18 giugno, e l'entusiasmo cresce tra gli appassionati di ciclismo.

Il Tour de Suisse arriva per la prima volta in provincia di Sondrio: grande evento a Piuro il 18 giugno #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 Vai su Facebook

Arriva il Tour de Suisse. È una prima volta da non dimenticare; Piuro e il Tour de Suisse: Una prima volta indimenticabile; Il Tour de Suisse arriva per la prima volta in provincia di Sondrio: grande evento a Piuro il 18 giugno.

Arriva il Tour de Suisse. È una prima volta da non dimenticare - La località di Piuro, infatti, sarà teatro oggi di un evento indimenticabile: per la prima volta nella storia il Tour de Suisse arriva ... Secondo ilgiorno.it

Il Tour de Suisse arriva in provincia di Sondrio - Piuro sarà teatro di un evento indimenticabile: per la prima volta nella storia, mercoledì 18 giugno il Tour de Suisse arriva in provincia di Sondrio, con una tappa che terminerà in Valchiavenna, dava ... Come scrive primalavaltellina.it