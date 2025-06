Arriva il nuovo profumo dell’estate by Glossier e si chiama Body Spritz

Arriva il nuovo profumo dell’estate di Glossier, il Body Spritz, una fragranza fresca e avvolgente che cattura lo spirito di libertà e leggerezza della bella stagione. Pensato per essere il compagno ideale di ogni momento estivo, questo essenza si preannuncia come un must-have imperdibile. Glossier lancia i nuovi Body Spritz: il profumo dell’estate che è destinato a conquistare tutti.

Glossier, il brand beauty simbolo della Gen Z, torna con una novità che profuma d'estate e di libertà: i nuovi Body Spritz, due fragranze leggere ma ricche di personalità pensate per accompagnare ogni momento della bella stagione. Già disponibile, a pochi giorni prima dell'inizio ufficiale dell'estate, ma già si preannuncia come uno dei prodotti must-have di questa stagione. Glossier lancia i nuovi Body Spritz: il profumo dell'estate che è strafacile da usare (e portare). Si sa, la forza del profumo è quella di evocare istantaneamente emozioni, luoghi e sensazioni. Glossier lo sa bene, e con i suoi nuovi spray per corpo e capelli scommette sulla capacità delle fragranze di trasformare anche una giornata ordinaria in qualcosa di più.