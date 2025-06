Arrestato un 20enne pronto a colpire in Occidente Ceccardi | No al retrobottega del jihadismo

Un giovane di 20 anni, con radici marocchine e residente a Perugia, è stato arrestato dai carabinieri del Ros per terrorismo. Utilizzando una popolare piattaforma di messaggistica tra i giovani e sfruttando le sue competenze tecnologiche, ha diffuso propaganda dell’ISIS e manifestato la volontà di colpire in Occidente. Un episodio che mette in evidenza il rischio crescente di radicalizzazione online e l’importanza delle misure di sicurezza.

Avvalendosi di una piattaforma di messaggistica in voga tra i giovani e sfruttando le sue elevate competenze tecnologiche, ha postato materiale propagandistico e istigatorio riconducibile allo Stato islamico e ha fornito la sua disponibilità a colpire in Occidente. È quanto si apprende sul ventenne di origine marocchina residente a Perugia e arrestato dai carabinieri del Ros per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Le indagini rientrano nella più ampia attività del Ros di monitoraggio del web, dove persone di diversa età, estrazione sociale, culturale ed economica possono essere coinvolte in processi di radicalizzazione in chiave islamista. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Arrestato un 20enne "pronto a colpire in Occidente". Ceccardi: "No al retrobottega del jihadismo"

Il "corso" per costruire bombe e il piano per colpire l'Occidente: arrestato ragazzo di 20 anni - Un ragazzo di soli 20 anni, residente a Perugia, è stato arrestato con accuse gravissime: avrebbe partecipato a un corso per costruire bombe e ideato un piano per colpire l'Occidente, dimostrando un coinvolgimento organico in un'organizzazione terroristica dello Stato Islamico.

