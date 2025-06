Arrestato per violenze sulla sorella minore | entra in carcere e subisce un pestaggio

Un dramma che scuote la comunità e mette in luce le dure leggi non scritte del carcere. Dopo l’arresto per accuse gravissime di violenza su una minore, il giovane si trova ora vittima di un brutale pestaggio da parte degli altri detenuti. Il "codice" della prigione, infatti, non è solo disciplina, ma anche rispetto e giustizia tra pari. Una spirale di violenza che solleva molte domande sulla tutela e la sicurezza all’interno delle mura carcerarie.

E' stato arrestato con l'accusa infamante di abusare della sorelle di 12 anni. Ma appena la notizia si è sparsa nel penitenziario di Treviso, dove il giovane si trova recluso da sabato scorso, ha subito un violento pestaggio a sangue dagli altri detenuti. Il "codice" della prigione infatti non è.

In questa notizia si parla di: arrestato - pestaggio - violenze - sorella

