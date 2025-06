Arrendetevi

In un clima di tensione crescente, le decisioni strategiche si susseguono tra minacce e alleanze imprevedibili. Trump medita di coinvolgere gli Stati Uniti in un nuovo conflitto con l’Iran, lanciando un ultimatum che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici. Nel frattempo, la Germania si schiera a fianco di Israele, pronto a sostenere le sue azioni. La notte al Consiglio di sicurezza promette di rivelare sviluppi decisive. Continua a leggere…

Trump medita di schierare gli Usa nel conflitto con l’Iran e lancia l’ultimatum: «Abbiamo il controllo dei cieli e sappiamo dov’è Khamenei, per ora non lo uccidiamo ma voglio una resa incondizionata». Il cancelliere tedesco Merz: «Israele fa il lavoro sporco per tutti noi, siamo pronti ad affiancarlo». Consiglio di sicurezza nella notte a Washington. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Arrendetevi»

