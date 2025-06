Arraffa un iPhone nel bar e scappa

In un gesto audace e sfrontato, un uomo ha rubato un iPhone nel cuore di Recco, scappando con un'azione fulminea. Tuttavia, il suo piano è stato bruscamente interrotto: la fuga in scooter si è conclusa con una caduta e un comportamento ancora più inquietante. La cattura dei carabinieri ha portato alla luce un episodio che mette in discussione la sicurezza e la tranquillità del nostro territorio.

I carabinieri della stazione di Recco hanno arrestato un 36enne italiano perché accusato di furto. L'uomo, all'interno di un bar, ha approfittato di un momento di distrazione della vittima per arraffare un iPhone e allontanarsi. Guida a zigzag e finisce per terra con lo scooter, poi morde un.