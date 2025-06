Arnold Schwarzenegger crede che il remake di L’implacabile con Glen Powell potrebbe superare il suo classico fantascientifico

Arnold Schwarzenegger, leggenda del cinema d’azione e icona della fantascienza, guarda con entusiasmo al futuro del suo classico "L’implacabile". Riflettendo sui limiti del suo adattamento e sul potenziale innovativo del remake di Edgar Wright con Glen Powell, si chiede se questa nuova versione possa superare il suo stesso capolavoro. Con l’uscita prevista per il 7… sarà questa la rinascita di un’epica saga?

Arnold Schwarzenegger riflette sui difetti del suo adattamento di The Running Man, da noi uscito con il titolo di L’implacabile, e sul perché il nuovo remake di Edgar Wright con Glen Powell potrebbe surclassarlo. L’attesissimo remake di The Running Man di Edgar Wright e Glen Powell uscirà ufficialmente nelle sale il 7 novembre 2025. Naturalmente, il nuovo film sarà paragonato al cult del 1987 con Arnold Schwarzenegger. Sebbene l’adattamento originale del romanzo distopico di Stephen King abbia una fedele fan-base che resiste nel corso degli anni, Schwarzenegger ha recentemente riconosciuto che il prossimo remake ha una reale possibilità di superare la sua versione, superandone i limiti passati. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

