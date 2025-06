Arisa è un patrimonio della musica italiana | perché il 2025 potrebbe aprire una nuova fase della sua carriera

Arisa, autentica icona della musica italiana, si prepara a una nuova entusiasmante fase della sua carriera nel 2025. Dopo aver conquistato il Nastro D'Argento con il brano "Canta Ancora" e il successo estivo di "Baciami Stupido", la cantante lucana dimostra di essere più in forma che mai. È il momento di scoprire come questa vittoria possa segnare un nuovo capitolo per una delle voci più amate del nostro panorama musicale.

Potrebbe essere il momento del ritorno per Arisa: la cantante lucana ha da poche ore vinto il Nastro D'Argento per il brano Canta Ancora, dopo il successo della scorsa estate Baciami Stupido. 🔗 Leggi su Fanpage.it

