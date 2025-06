Ariete conferma Nuti e Giusti Tesoro nuovo secondo allenatore per la stagione 2025-2026

L’Ariete torna in campo con determinazione, confermando Nuti, Tesoro e Giusti come pilastri della sua squadra tecnica per la stagione 2025-2026. A poco più di un mese dalla fine del torneo di B2, il club ha deciso di rafforzare il proprio staff, puntando su continuità e competenza. La società ha riconosciuto l’impegno e il successo ottenuto, pronti a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo.

Nuti, Tesoro, Giusti. Riparte dallo staff tecnico l'Ariete che, a poco più di un mese dalla fine del torneo di B2, conferma ed integra il gruppo di lavoro che guiderà e preparerà la prima squadra per la stagione 2025-2026. Confermatissimo, come detto, Massimo Nuti. Il coach di Galciana, al quarto anno sulla panchina dell'Ariete, riparte da un gruppo consolidato e dal quarto posto della stagione appena conclusa. La società ha apprezzato il lavoro svolto in questi anni. Un lavoro premiato dai risultati raggiunti (una finale play off e, come detto, un quarto posto nelle ultime due stagioni) ma ancor più dalla crescita e dalla valorizzazione delle ragazze messe a sua disposizione.

