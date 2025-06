Ariano Irpino accoglie l’estate con la Festa Europea della Musica

Ariano Irpino si prepara a vivere un’estate indimenticabile, accogliendo con entusiasmo la Festa Europea della Musica il 21 giugno. Tra le mura affascinanti del Castello Normanno, il suono delle note si unirà all’atmosfera magica del solstizio d’estate. Protagonisti della serata saranno gli allievi del Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino, pronti a incantare il pubblico con performance emozionanti. Un evento imperdibile che celebrerà la bellezza della musica e dell’arte condivisa.

Il 21 giugno, in occasione del solstizio d'estate, Ariano Irpino si trasforma in un palcoscenico d'eccezione per la Festa Europea della Musica, tra le mura suggestive del Castello Normanno. Protagonisti della serata saranno gli allievi e le allieve del Conservatorio "D. Cimarosa" di Avellino.

