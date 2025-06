Argentina Cristina Fernandez ai domiciliari | i supporter la difendono

In Argentina, un fronte compatto di sostenitori si mobilita intorno a Cristina Fernández Kirchner, dopo che la ex presidente è stata posta agli arresti domiciliari per corruzione. La decisione della Corte Suprema, che conferma la condanna e vieta a Fernández di ricoprire cariche pubbliche, ha acceso un acceso dibattito e riacceso le passioni di una nazione divisa tra giustizia e fedeltà politica. La vicenda si configura come un banco di prova per la lotta contro l’impunità e il rispetto delle istituzioni.

I sostenitori dell' ex presidente argentina Cristina Fernández Kirchner si sono radunati martedì a Buenos Aires sotto casa dell'ex capo dello Stato dopo che le è stato ordinato di scontare la pena di sei anni per corruzione agli arresti domiciliari. La settimana scorsa, la Corte Suprema argentina ha confermato la condanna di Fernández in una sentenza che le vieta definitivamente di ricoprire cariche pubbliche per corruzione, per aver assegnato appalti pubblici a un amico mentre era first lady e presidente. La sentenza le impedisce di partecipare alle prossime elezioni legislative del 7 settembre per un posto di deputato della provincia di Buenos Aires.

