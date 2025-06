Arezzo uccise moglie e suocera | Cassazione conferma l’ergastolo

Un dramma che ha sconvolto Arezzo si chiude con una sentenza definitiva: la Corte di Cassazione conferma l’ergastolo per Jawad Hicham, condannato per aver tolto la vita a Sara Ruschi e Brunetta Ridolfi. Una decisione che segna la fine di un lungo percorso giudiziario, lasciando spazio solo alla riflessione sulla tragedia familiare. La giustizia ha fatto il suo corso, e resterà in carcere per sempre.

Resterà in carcere per sempre. È questa la decisione della Corte di Cassazione che oggi, 18 giugno 2025, ha confermato la condanna per Jawad Hicham, il 39enne che nella notte tra il 12 e il 13 aprile del 2023 uccise la compagna Sara Ruschi e la madre di lei, Brunetta Ridolfi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo, uccise moglie e suocera: Cassazione conferma l’ergastolo

