Arezzo l’ Erba Santa spunta a San Francesco | miracolo botanico o decorazione gourmet?

Nessuno l’ha tolto, e questa straordinaria presenza verde sembra sfidare il tempo e le convenzioni. Arezzo sorprende ancora, regalando un’immagine inaspettata di resilienza e biodiversità. Tra storia sacra e natura ribelle, questa scoperta invita a riflettere su come il miracolo botanico si sia insediato tra le pietre antiche, trasformando un semplice muro in un simbolo di vita e rinascita. Un segnale che anche nei luoghi più sacri, la natura trova sempre il suo spazio.

Dimenticate la reliquia della Vera Croce, gli affreschi di Piero della Francesca o il silenzio mistico della basilica: la vera attrazione della Chiesa di San Francesco oggi è. l’erba spontanea che cresce allegramente sui muri sacri. Sì, avete letto bene. Qualche ciuffo verde – audace, orgoglioso e perfettamente idratato nonostante il caldo africano – ha deciso di nascere e prosperare tra le antiche pietre della facciata. Nessuno l’ha tolto, nessuno lo tocca. Sarà mica Erba Santa? Le interpretazioni si sprecano. C’è chi mormora che sia un’installazione artistica a tema “eco-mistico”, un chiaro richiamo alla sacralità del creato. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, l’“Erba Santa” spunta a San Francesco: miracolo botanico o decorazione gourmet?

