Arezzo | Giacomo Venturi nuovo portiere per la stagione 2023

Arezzo sorprende ancora: l'arrivo di Giacomo Venturi come nuovo portiere per la stagione 2023 non era affatto previsto. Con Luca Trombini già saldo tra i pali e Daniele Borra in partenza, il club ha deciso di puntare su questa scommessa, dimostrando ambizione e voglia di rinforzarsi. Per l’arrivo di Giacomo Venturi, il futuro degli amaranto si fa ancora più interessante e ricco di incognite.

Il primo acquisto dell’Arezzo per la prossima stagione sarà un portiere. Alzi la mano chi se lo sarebbe aspettato, con Luca Trombini sotto contratto fino al 2027 e autore di due ottime stagioni anche in C dopo la prima in amaranto in D culminata con la vittoria del campionato e la promozione. Invece, Cutolo ha voluto subito colmare la casella che sarà lasciata vuota da Daniele Borra, che si svincola il 30 giugno. Per l’arrivo di Giacomo Venturi, infatti, si attende solo la firma. Il portiere del Gubbio, classe 1992, vestirà l’amaranto una volta scaduto il suo contratto con gli umbri a fine mese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo: Giacomo Venturi nuovo portiere per la stagione 2023

