Arezzo celebra la decima edizione del Premio Internazionale Guido d’Arezzo – Guido Day

Arezzo si prepara a vivere un momento indimenticabile: la decima edizione del Premio Internazionale Guido d’Arezzo – Guido Day. Un appuntamento che celebra l’eccellenza musicale con una cerimonia ricca di emozioni, prevista per sabato 21 giugno in Piazza San Francesco. Tra riconoscimenti prestigiosi e ospiti di fama mondiale, questa edizione promette di consolidare il ruolo della città come capitale della musica. Non resta che scoprire chi salirà sul palco quest’anno!

Arezzo, 18 giugno 2025 – La città di : sabato 21 giugno alle ore 12:30, in Piazza San Francesco, si terrà la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento conferito a personalità e realtà musicali di rilievo nazionale e internazionale. L’edizione 2025 vedrà premiati il Gruppo Musici della Giostra del Saracino e il flautista e compositore aretino Roberto Fabbrician i, due protagonisti assoluti della scena musicale che incarnano l’eccellenza nel legame tra arte e territorio. La cerimonia si svolgerà al termine della lettura del Bando della Giostra del Saracino, a suggellare un momento simbolico della cultura aretina con un omaggio alla musica come linguaggio universale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo celebra la decima edizione del Premio Internazionale Guido d’Arezzo – Guido Day

Prosegue la stagione di concerti RiCreando Oltre il Suono, organizzata dall’Associazione Le 7 Note di Arezzo in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo - Prosegue la stagione di concerti "RiCreando Oltre il Suono", promossa dall'Associazione Le 7 Note di Arezzo in sinergia con la Fondazione Guido d'Arezzo.

