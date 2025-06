Arena sul mare e anfiteatro | tutte le star dell’estate

L'estate ad Ancona si anima con eventi imperdibili, dalla celebre Arena sul mare al Porto Antico alle suggestive location che conquistano il cuore di ogni visitatore. Oltre ai grandi concerti allo Stadio del Conero, la città si trasforma in un palcoscenico di emozioni e musica, offrendo appuntamenti unici come l'UlisseFest. Preparati a vivere un’estate indimenticabile, ricca di incontri tra star e paesaggi da sogno.

I grandi concerti allo Stadio del Conero catalizzano l’attenzione generale, come è normale che sia. Ma non va dimenticato che l’ estate anconetana offrirĂ molti altri eventi musicali di rilievo, spesso in location dal fascino unico. Come l’ Arena sul mare al Porto antico, una delle sedi dell’" UlisseFest – La festa del viaggio di Lonely Planet ", che venerdì 4 luglio porterĂ nel capoluogo i ComaCose, una delle rivelazioni dell’ultimo Sanremo, dove hanno impazzato con "Cuoricini". Il giorno dopo sul palco dell’arena saliranno Max Gazzè e l’ Orchestra Popolare del Saltarello, per presentare il progetto " Musicae Loci 2025 ", un’esperienza sonora che unisce tradizione e innovazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it