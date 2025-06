Arena estiva alla Manifattura Tabacchi tra anteprime e classici

Preparati a vivere un’estate all’insegna del cinema tra anteprime, classici imperdibili e film in lingua originale alla suggestiva Manifattura Tabacchi di Firenze. Dal 27 giugno al 27 agosto, per il settimo anno consecutivo, l’arena estiva 'In cantiere' porta sul grande schermo emozioni, incontri con registi e momenti di riflessione. Un appuntamento imperdibile per cinefili e famiglie, pronto a sorprenderci ancora una volta. La magia del cinema ti aspetta sotto le stelle!

Firenze, 18 giugno 2025 - Anteprime, grandi classici, film in lingua originale, pellicole per bambini e famiglie, incontri, dibattiti con anche la partecipazione dei registi Manfredi Lucibello e Valerio Mastrandrea. Dal 27 giugno al 27 agosto, per il settimo anno consecutivo, torna 'In cantiere' Cinema in Manifattura, arena estiva alla Manifattura Tabacchi di Firenze. La rassegna, in collaborazione con Fondazione Stensen. propone una sala cinematografica all'aperto, dove il pubblico potrà usufruire di cuffie wireless per un ascolto ottimale durante la visione di ogni film, allestita quest'anno in una nuova location, negli spazi lungo via Elsa Morante, all'angolo con l'edificio B5. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arena estiva alla Manifattura Tabacchi, tra anteprime e classici

