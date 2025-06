Apulia Water Forum 2025 l' economia circolare dell' acqua

Il Water Forum 2025 in Puglia si prepara a mettere al centro dell’attenzione l’economia circolare dell’acqua, un pilastro fondamentale per lo sviluppo sostenibile della regione. Con una rete idrica tra le più articolate d’Europa, la Puglia si posiziona come esempio di innovazione e cooperazione internazionale. Francesca Portincasa sottolinea come il ruolo di leadership della regione possa aprire nuovi orizzonti di crescita. Un’occasione imperdibile per scoprire come l’acqua possa diventare motore di progresso e sostenibilità.

Bari, 18 giu. (askanews) - La Puglia punta sull'acqua come motore di sviluppo, innovazione e cooperazione internazionale. In una regione che ospita una delle reti idriche più complesse d'Europa, l'economia circolare dell'acqua diventa un'opportunità concreta per affrontare le sfide del futuro. Abbiamo parlato con Francesca Portincasa, direttrice generale Acquedotto Pugliese: "La Puglia può e deve svolgere sempre di più un ruolo di leadership nella gestione dell'acqua, nella gestione dell'economia circolare. Ricordiamo che il Mediterraneo è un hotspot del cambiamento climatico. Noi siamo nel cuore del Mediterraneo e per questo non dobbiamo abbassare la guardia e portare ovunque esportare le nostre eccellenze, le nostre capacità, ma soprattutto la capacità di fare sistema e, insieme, di cambiare destino di una regione destinata alla desertificazione in una delle regioni con la produttività, il PIL, il sorriso migliore d'Italia, il mare più pulito d'Italia".

