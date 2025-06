Apre il nuovo Cau Valle del Senio Il sindaco | Verso una sanità più vicina accessibile e integrata

Apre a Castel Bolognese il nuovo Centro di Assistenza Urgenza "Valle del Senio", un importante passo verso una sanità più vicina, accessibile e integrata per tutti i cittadini. Il sindaco sottolinea come questa iniziativa rafforzi il servizio di prossimità, promuovendo benessere e sicurezza nella comunità. L'inaugurazione, prevista per giovedì 26 giugno alle 10.30 nella casa della comunità di viale Roma 3B, segna un traguardo fondamentale per il territorio. Il Cau rappresenta un passo concreto...

Apre a Castel Bolognese il Centro di assistenza urgenza (Cau) chiamato "Valle del Senio". Il servizio sanitario di prossimità per la cittadinanza inaugurerà giovedì 26 giugno alle 10.30 verrà nella casa della comunità di Castel Bolognese, in viale Roma 3B. "Il Cau rappresenta un passo concreto.

