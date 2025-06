Appuntamenti tra corpo e mente La musica che guarisce le ferite

appuntamenti tra corpo e mente, dove la musica diventa un potente strumento di guarigione e rinascita. Con un ricco calendario di eventi, a Cesenatico nasce Custodisca, il primo hotel "Evolution" d’Italia, che unisce relax, benessere e cultura in un’esperienza unica. La formula all-inclusive si arricchisce di iniziative dedicate alla cura del corpo, della mente e dello spirito, offrendo ai visitatori un viaggio sensoriale tra musica, meditazione e arte. In cabina di regia c’è uno ...

Con un ricco calendario di eventi, a Cesenatico inaugura Custodisca, il primo hotel "Evolution" d'Italia, dove la formuna all-inclusive è legata a tante iniziative legate alla cura del corpo, della mente e dello spirito, in compagnia di grandi personaggi a livello nazionale ed internazionale. La scommessa è quella di abbinare la vacanza al mare e la tintarella, con gli spettacoli e l'arte antica della meditazione. In cabina di regia c'è uno staff di professionisti con in testa l'imprenditore Edward Scialfa, il quale ha deciso di trasformare la sua passione in un'esaltante avventura, accompagnato da Marino Ottaviani, un guru dei giorni nostri che curerĂ il calendario eventi.

In un nuovo video pubblicato da Kensington Palace su Instagram la principessa del Galles invita a riscoprire lo straordinario potere della natura e i suoi benefici su corpo e mente. Perché il contatto con gli ambienti naturali fa star bene e allenta lo stress? Le risposte della scienza - In un recente video su Instagram, la principessa del Galles, Kate Middleton, invita a riscoprire il potere benefico della natura per corpo e mente.

