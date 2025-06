Approvata variazione di bilancio | quasi 2 milioni per terminare la circonvallazione di Nardò

Un passo avanti deciso per il futuro di Nardò: il consiglio provinciale ha approvato all’unanimità una variazione di bilancio da quasi 2 milioni di euro, destinata a completare il terzo lotto della circonvallazione. Questa importante decisione promette di migliorare la viabilità e di rafforzare lo sviluppo locale. La città si prepara a un nuovo capitolo di crescita, grazie a investimenti concreti e condivisi.

LECCE – Sono stati approvati tutti all’unanimità i punti all’ordine del giorno previsti nel consiglio provinciale di oggi a Palazzo dei Celestini, fra cui la variazione di bilancio che stanzia 1 milione 900mila euro per il terzo lotto della circonvallazione di Nardò, che era uno dei principali. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Approvata variazione di bilancio: quasi 2 milioni per terminare la circonvallazione di Nardò

In questa notizia si parla di: variazione - bilancio - circonvallazione - nardò

