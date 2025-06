Appiccano il fuoco alle sterpaglie e l' incendio arriva in un cortile | danneggiata auto di impresa

Un gesto irresponsabile ha trasformato un semplice rogo di sterpaglie in un incendio devastante, danneggiando gravemente la Renault di un’impresa di raccolta rifiuti. In via Esedra a Favara, un atto deliberato ha fatto sì che le fiamme si propagassero fino al cortile, mettendo a rischio non solo il veicolo ma anche la sicurezza dell’area. La scena si ripete: un monito sulla necessità di rispettare l’ambiente e prevenire tragedie evitabili.

Nessun dubbio, non in questo caso, sulla natura dell'incendio che è riuscito ad arrivare, e a devastare, la Renault di proprietà di una ditta che si occupa della raccolta di rifiuti. La vettura era posteggiata in via Esedra a Favara dove qualcuno ha appiccato le fiamme alle sterpaglie circostanti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Appiccano il fuoco alle sterpaglie e l'incendio arriva in un cortile: danneggiata auto di impresa

In questa notizia si parla di: sterpaglie - incendio - appiccano - fuoco

