appennino reggiano arriva bonfadini

ritrovare l’adrenalina delle sfide e scrivere nuove pagine di passione e successo lungo i sentieri dell’Appennino Reggiano. Dopo un lungo atteso ritorno, Manuel Bonfadini si prepara a conquistare nuovamente le strade, dimostrando che la voglia di vincere non si ferma mai.

Finalmente ci siamo e per Manuel Bonfadini è arrivato il momento di tornare a prendere in mano il volante della sua amata Peugeot 106 Rallye Kit Car. Il pilota di Pozzonovo, fermo dal Lanterna dello scorso anno, è pronto ad infilarsi nuovamente il casco in testa e ad allacciarsi le cinture per.