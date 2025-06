Aperitivo di socializzazione per single

aperitivo di socializzazione per single! Un'occasione imperdibile per incontrare nuove persone in un ambiente rilassato e accogliente, perfetto per fare amicizia e condividere momenti piacevoli. L’atmosfera speciale del locale renderà tutto più semplice e divertente, perché il miglior modo per conoscere qualcuno è sorseggiando un buon drink. Importantissimo? Le risate, la spontaneità e la voglia di lasciarsi alle spalle le tensioni quotidiane. Ti aspettiamo per brindare insieme!

Buongiorno community di Oj Eventi Single abbiamo organizzato una nuova occasione di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L'atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink!

Aperitivo di socializzazione per single - Buongiorno, community di Oj Eventi Single! Vi invitiamo a un aperitivo di socializzazione pensato per single che vogliono conoscere nuove persone e fare amicizia.

SEI SINGLE? ECCO ALCUNE INFO PER DOMENICA 15 GIUGNO DALLE 18.30 TI ASPETTIAMO PER UN APERITIVO ESCLUSIVO AL TRAMONTO A BORDO PISCINA IN UNA LOCATION IMMERSA NEL VERDE Avrai modo di fare nuove amicizie Vai su Facebook

venerdì 9 maggio 2025 aperitivo di socializzazione per single a villorba (tv); domenica 06 aprile 2025 aperitivo di socializzazione per single nel centro della bellissima bari (ba); Aperitivo single di socializzazione festeggiando il Carnevale presso il Rifrullo.

