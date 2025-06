Aperi Pringles Summer Tour | il tram che trasforma Milano in una festa itinerante

Milano si prepara a vivere un’esperienza indimenticabile con l’Aperi Pringles Summer Tour, il tram che trasforma le strade della città in una festa itinerante. Dalle 18:15 alle 20:45, tra sapori coinvolgenti e scenari iconici come Castello Sforzesco e Arco della Pace, il tram svela un modo innovativo di godersi l’estate. L’evento debutta nel cuore della metropoli, portando un tocco di festa e gusto direttamente nel centro pulsante di Milano.

Milano si prepara a vivere un’esperienza unica: il 26 giugno le strade si animano con l’arrivo dell’ Aperi Pringles Summer Tour, un evento che trasforma un tram storico in un vero e proprio snack bar itinerante. Dalle 18:15 alle 20:45, la città si colora di energia e sapori, mentre il tram attraversa i luoghi più iconici come Castello Sforzesco, Parco Sempione e Arco della Pace. L’ Aperi Pringles Summer Tour debutta nel cuore della metropoli con un percorso ad anello che tocca simboli architettonici come il Castello Sforzesco, Parco Sempione e l’ Arco della Pace. L’iniziativa rappresenta la prima tappa di un tour estivo più ampio che, nei mesi di giugno e agosto, raggiungerà oltre venti località balneari italiane. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com