Anziano rapinato della collanina | denuncia social Via alle indagini

Un episodio di cronaca che ha scosso la comunità: un anziano è stato brutalmente rapinato della sua collanina durante una tranquilla pedalata in via San Marino. L'aggressione, avvenuta sabato scorso alle 18.45, ha suscitato sdegno e preoccupazione. La denuncia social ha aperto le indagini, sperando di restituire serenità e sicurezza alle vittime di simili atti. La speranza è che giustizia prevalga e che episodi come questi non si ripetano.

L’uomo è stato avvicinato da quattro ragazzi che lo hanno fatto cadere dalla bicicletta. L’anziano stava pedalando, sabato scorso intorno alle 18.45, in via San Marino, di fronte al piccolo centro commerciale di via Emilia. È stato "colto di sorpresa da quattro giovani, vent’anni circa, origine straniera, che lo hanno aggredito alle spalle, prendendolo a calci e pugni per strappargli la catenina d’oro che aveva al collo", la brutta avventura l’ha raccontata sui social il figlio della vittima che, per fortuna, nella caduta non ha riportato gravi ferite. Un messaggio per "segnalare, soprattutto agli anziani, di prestare massima attenzione, anche nel pomeriggio, non solo la sera", ha sottolineato il figlio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anziano rapinato della collanina: denuncia social. Via alle indagini

In questa notizia si parla di: anziano - social - rapinato - collanina

Torino, 81enne aggredito e rapinato per strada da un 24enne nordafricano clandestino con diversi precedenti per spaccio e rapina ai danni di anziani: il criminale ha rischiato il linciaggio dopo essere caduto dal monopattino. Vai su X

Buccinasco, aggredito alle spalle da 4 giovani: anziano preso a calci e pugni per la collanina d’oro; Strappa la collanina a un anziano e scappa in monopattino, ma poi si schianta e viene fermato: arrestato un rapinatore a Barriera di Milano; Il rapper Shade aggredito e rapinato in strada: Mani al collo davanti casa, il racconto sui social.

Anziano rapinato della collanina: denuncia social. Via alle indagini - L’uomo è stato avvicinato da quattro ragazzi che lo hanno fatto cadere dalla bicicletta. Scrive msn.com

Buccinasco, aggredito alle spalle da 4 giovani: anziano preso a calci e pugni per la collanina d’oro - Attimi di terrore per un pensionato, vittima di una rapina nel pomeriggio in zona via San Marino: Il figlio sui social: “Tanto spavento e dispiacere. Riporta msn.com