Anziani senza assistenza e stipendi in ritardo | allarme al Centro Diurno di Caprese Michelangelo

Allarme al centro diurno di Caprese Michelangelo, un presidio fondamentale per l’Alta Valtiberina. Nove anziani fragili e cinque operatrici socio-sanitarie rischiano di restare senza supporto adeguato, tra stipendi in ritardo e mancanza di sostituzioni. La gestione, aggiudicata a un’ATI da Milano e Caltanissetta, ha suscitato preoccupazioni sulla qualità dell’assistenza. Una situazione che richiede interventi immediati per garantire dignità e sicurezza agli ospiti e al personale.

Caprese?Michelangelo è un presidio essenziale per l’Alta Valtiberina: ospita nove persone fragili e impiega cinque operatrici socio?sanitarie. Oggi però il servizio è in grave difficoltà: i salari arrivano a singhiozzo e, in caso di assenze, non vengono garantite le sostituzioni del personale. La gestione, aggiudicata nel luglio?2023 a un’ATI formata da due cooperative — una di Milano e una di Caltanissetta — grazie a un forte ribasso d’asta che superò due realtà locali, sta mostrando tutte le sue criticità. «Da mesi le lavoratrici non ricevono gli stipendi con regolarità» denuncia Alessandra?Ricciarini, responsabile Fp?Cgil. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Anziani senza assistenza e stipendi in ritardo: allarme al Centro Diurno di Caprese Michelangelo

In questa notizia si parla di: anziani - assistenza - stipendi - ritardo

Piglio, anziani senza assistenza sanitaria. Tufi (Psi) chiede l'intervento della Asl - A Piglio, cresce l'allerta per la mancanza di assistenza sanitaria dopo il pensionamento di un prezioso medico di base, che curava oltre 900 pazienti.

“Sanità territoriale e assistenza agli anziani: ritardi e sfide nella riforma del sistema sanitario italiano”; Stipendi in ritardo al San Camillo. I sindacati: «Inaccettabile: dipendenti pronti alla mobilitazione». La rep; Gli stipendi in ritardo a rischio l’assistenza.

Assistenza agli anziani, una riforma svuotata - La riforma dell’assistenza alle persone anziane non autosufficienti, introdotta dalla legge delega n. Come scrive lavoce.info

Assistenza agli anziani: la riforma non serve più? - La recente riforma dell’assistenza alle persone anziane non autosufficienti, introdotta dalla Legge Delega n. Si legge su quotidianosanita.it