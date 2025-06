Anziane ma non arrese | il sit-in di Cascina per la pace a Gaza

Nonostante il passare degli anni, la determinazione degli anziani di Cascina nel chiedere pace e giustizia non si è affievolita. Mercoledì 18 giugno 2025, il cuore della cittadina si è acceso ancora una volta con il sit-in per Gaza, un gesto simbolico di speranza e solidarietà che attraversa le generazioni e richiede un impegno costante. La lotta per la pace continua, perché ogni voce conta e ogni gesto può fare la differenza.

Pisa, mercoledì 18 giugno 2025 - A Cascina, il grido per la pace a Gaza e nel mondo intero attraversa generazioni, colorando Corso Giacomo Matteotti di bandiere arcobaleno e vessilli palestinesi. È successo mercoledì 11 giugno, alle 18:30, quando l’amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza a scendere in strada per partecipare a un sit-in per la pace, parte della campagna "R1PUD1A" di Emergency, a cui il Comune ha ufficialmente aderito. Numerosa la presenza istituzionale: accanto al sindaco Michelangelo Betti, c’erano gli assessori, la maggioranza del consiglio comunale, e i primi cittadini di Calci, Massimiliano Ghimenti, e di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, oltre all’assessore Andrea Marino di Montopoli, all’assessora regionale Alessandra Nardini e alla capogruppo del M5S in Regione, Irene Galletti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Anziane, ma non arrese”: il sit-in di Cascina per la pace a Gaza

Presidio per la pace al palazzo pretorio di Cascina - cittadini uniti in un gesto di solidarietà e speranza. Un messaggio forte e universale, che invita alla riflessione e al dialogo, promuovendo la pace come valore primario per costruire un futuro più giusto e compassionevole per tutti.

