Antonio Tajani | FI contro il terzo mandato nessun accordo su sindaci di Verona o Milano

Antonio Tajani ribadisce con fermezza: "FI è contro il terzo mandato" e chiarisce che non ci sono accordi né trattative sui sindaci di Verona o Milano. La sua posizione rimane netta, senza margine per compromessi. In un clima politico spesso teso, le sue parole rafforzano la linea di fermezza del partito, sottolineando che alcuni principi non sono negoziabili e che la coerenza è fondamentale per il futuro della coalizione.

"FI è contro il terzo mandato" e "non cambio idea se mi danno il sindaco di Verona o il sindaco di Milano: sono due cose completamente diverse, quindi non esiste questa ipotesi di trattativa". Così il vicepremier Antonio Tajani, interpellato a margine dell'evento Consap, sull'ipotesi di accordo nella maggioranza sul terzo mandato per i presidenti di Regione. "Non è una questione di baratto: io non sono uno che si vende per un piatto di lenticchie", aggiunge. "Le trattative sono sempre politiche, se devo accettare una cosa che non è nel programma, poi gli alleati devono accettare una cosa che non è nel programma che noi proponiamo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Antonio Tajani: FI contro il terzo mandato, nessun accordo su sindaci di Verona o Milano

In questa notizia si parla di: terzo - mandato - antonio - tajani

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

Parlando del terzo mandato, Antonio Tajani ha detto che anche Benito Mussolini e Adolf Hitler sono saliti al potere dopo aver «vinto le elezioni». In realtà non è andata proprio così. Vai su Facebook

Parlando del terzo mandato, Antonio Tajani ha detto che anche Benito Mussolini e Adolf Hitler sono saliti al potere dopo aver «vinto le elezioni». In realtà non è andata proprio così. Vai su X

Tajani sul terzo mandato, non mi vendo per piatto di lenticchie; Emendamento sul terzo mandato, arriva lo stop di Forza Italia. Tajani: «Noi non lo votiamo»; Terzo mandato, no di Tajani. Si attende il vertice con Meloni. Dalla Regione 9 milioni per le spese elettorali.

Tajani sul terzo mandato, non mi vendo per piatto di lenticchie - "FI è contro il terzo mandato" e "non cambio idea se mi danno il sindaco di Verona o il sindaco di Milano: sono due cose completamente diverse, quindi non esiste questa ipotesi di trattativa". ansa.it scrive

Terzo mandato, Tajani: trattativa politica, non mi vendo per piatto lenticchie - (askanews) – “Non è che io cambio idea sul terzo mandato se mi danno il sindaco di Verona o il sindaco di Milano: sono due cose completamente diverse, quindi non esiste questa ipotesi di ... Lo riporta askanews.it