Antonio scomparso a Fuorigrotta dopo il concerto | il caso a Chi l'ha visto?

Un mistero che scuote Napoli: Antonio, il pizzaiolo 32enne scomparso dopo aver partecipato al concerto di Vasco a Fuorigrotta, ha fatto perdere le sue tracce. Famiglia e amici sono in apprensione, mentre le indagini si concentrano sui possibili testimoni. Chi ha visto Antonio quel giorno? La sua scomparsa resta avvolta nel silenzio, ma ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. Continua a leggere per scoprire gli aggiornamenti sulla vicenda.

Il caso della scomparsa del pizzaiolo 32enne a Chi l'ha visto? Il giovane era andato a Fuorigrotta per il concerto di Vasco. Poi di lui si sono perse le tracce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

