Antonio Pastore, 91 anni e una vita dedicata al servizio, affronta con coraggio e determinazione la sua prima prova di maturità nel 2025. Tra gli studenti emozionati seduti tra i banchi, spicca il suo volto ricco di saggezza e entusiasmo, testimonianza di una passione per l’apprendimento che non si spegne mai. La sua storia è un esempio ispirante di come l’educazione possa essere un percorso senza età, aprendo nuove sfide e possibilità a ogni età.

Tra i tanti volti emozionati seduti tra i banchi, c?è anche una storia fuori dall?ordinario: quella di Antonio Pastore, 91 anni, ex vigile del fuoco in pensione, che questa mattina. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Antonio Pastore, a 91 anni alla prima prova della Maturità 2025

