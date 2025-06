Antonello Venditti video intervista | Notte prima degli esami fu una bomba inesplosa Caracalla l’ho rivoluta dopo l’anno scorso

Preparati a rivivere un momento indimenticabile: Antonello Venditti, il cantautore romano che ha segnato un’epoca, torna in scena con il suo nuovo tour estivo "Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition". La nostra esclusiva video intervista, realizzata alle Terme di Caracalla, svela i retroscena di questa emozionante tournée e il ritorno di un'icona della musica italiana. Non perdere questa opportunità di scoprire cosa ha in serbo per i suoi fan!

Vi presentiamo la video intervista ad Antonello Venditti, realizzata in occasione della partenza del suo nuovo tour estivo Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition. Il cantautore romano torna ad esibirsi con tre attesissime date sold out nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla a Roma, celebrando i 40 anni di uno dei brani simbolo della musica italiana.

Antonello Venditti e la scuola: “Fino a 18 anni la mia vita è stata solo quello”, dalla madre prof severa al peso dell’adolescenza, fino alla “notte prima degli esami” - Antonello Venditti, icona della musica italiana, racconta come la sua esperienza scolastica abbia plasmato la sua vita, dalla figura severa della madre professoressa ai tormenti dell’adolescenza.

La promessa è stata confidata in una lunga intervista concessa a PalermoToday: "Per la storia e la tradizione che abbiamo, questo sarebbe il regalo più bello per i nostri cento anni che stiamo per compiere" Vai su Facebook

