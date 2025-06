Antonello Venditti | i primi fantastici 40 anni di Notte Prima degli Esami

Antonello Venditti celebra i suoi primi 40 anni di "Notte prima degli esami" con un tour speciale, dal titolo "Notte prima degli esami 40th anniversario – 2025 Edition", inaugurato ieri sera alle suggestive Terme di Caracalla. Dopo il successo del 2024, il cantautore romano torna ad emozionare il pubblico con un viaggio tra le sue canzoni più amate, rivisitando un patrimonio musicale che ha segnato intere generazioni. Un appuntamento imperdibile per rivivere l’essenza di quegli anni indimenticabili.

Si chiama “Notte prima degli esami 40th anniversario – 2025 Edition” il tour di Antonello Venditti iniziato ieri sera alle Terme di Caracalla. Dopo il grande successo del tour del 2024 con oltre 30 date in tutta Italia, il cantautore romano ancora una volta incontra il suo pubblico con un viaggio emozionante attraverso le pagine più belle del suo repertorio, con al centro l’inno generazionale “Notte prima degli esami” e tutti gli altri brani di “Cuore”, album che ha segnato la storia della musica italiana, pubblicato originariamente nel 1984 e ripubblicato nel 2024 in occasione del suo quarantennale in una special edition rimasterizzata e contenente anche l’inedito Di’ Una Parola. 🔗 Leggi su Panorama.it