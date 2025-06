Antonelli dal primo podio in F1 all’esame di maturità | La notte della vigilia gli amici e…

Dopo aver raggiunto il suo primo podio in F1, Antonelli si prepara a un altro traguardo: l’esame di maturità. La notte prima della grande prova, tra emozioni e adrenalina, gli amici sono accanto a lui, condividendo sogni e sfide. Un percorso parallelo tra velocità e studio, dimostrando che anche i campioni sanno affrontare le sfide più importanti con determinazione e cuore. L’appuntamento è per il grande giorno, quando tutto si deciderà.

Il pilota della Mercedes, dopo il terzo posto conquistato nel Gran Premio del Canada, è tornato a casa per finire la scuola. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Antonelli, dal primo podio in F1 all’esame di maturità: “La notte della vigilia, gli amici e…”

In questa notizia si parla di: antonelli - primo - podio - esame

Scoppia la Kimi Antonelli mania: “La sua è una favola moderna. Pronti a essere il primo fan club” - Imola, 12 maggio 2025 – L'entusiasmo per Kimi Antonelli contagia la città, pronta a celebrarlo con un riconoscimento speciale.

Dopo il primo podio, altro esame per Antonelli: prima dell'Austria affronta la maturità Vai su X

Dalla gloria del podio in Formula 1… al banco di scuola per l’esame di maturità. Kimi Antonelli, 18 anni, fresco del suo primo podio in F1 al GP del Canada, si prepara ora ad affrontare una sfida diversa: gli scritti del 18 e 19 giugno all’Istituto Salvemini di Vai su Facebook

VIDEO | Kimi Antonelli dal podio alla Maturità: “Più teso per l’esame che per una gara di F1”; Dopo il primo podio, altro esame per Antonelli: prima dell'Austria affronta la maturità; Kimi Antonelli, dal primo podio in Formula 1 alla Maturità: il diploma prima del Gran Premio dell'Austria.

Antonelli, dal primo podio in F1 all’esame di maturità: “La notte della vigilia, gli amici e…” - Il pilota della Mercedes, dopo il terzo posto conquistato nel Gran Premio del Canada, è tornato a casa per finire la scuola ... Si legge su msn.com

VIDEO | Kimi Antonelli dal podio alla maturità: “Più teso per l’esame che per una gara di F1” - Primo scritto anche per il 18enne pilota Mercedes all'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno. Secondo dire.it