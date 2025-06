Antonelli alla maturità | Che tensione! La notte prima degli esami? Ecco come l' ho passata

Antonelli alla maturità: tra adrenalina e sogni, l'ispirante pilota di Mercedes ha condiviso come ha affrontato la notte prima degli esami. Dopo il podio in Canada, Andrea Kimi Antonelli si è calato nella sfida più importante, dimostrando che anche i grandi campioni sanno trovare il coraggio e la determinazione nei momenti di tensione. Scopriamo insieme come ha trascorso quella notte speciale, tra pensieri, emozioni e un pizzico di adrenalina.

Dopo lo straordinario podio nel Gran Premio del Canada, Andrea Kimi Antonelli è tornato a casa, a Casalecchio di Reno, per affrontare la maturità. All'uscita dell’ITCS Gaetano Salvemini, il pilota della Mercedes ha commentato così la prova scritta di italiano. E ha anche rivelato come ha trascorso la fatidica "notte prima degli esami". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Antonelli alla maturità: "Che tensione! La notte prima degli esami? Ecco come l'ho passata"

Kimi Antonelli: “Ci tengo a prendere la maturità, studio di sera. Ferrari? Non si sa mai” - Kimi Antonelli, giovane talento della Mercedes, concilia l'impegno in pista con lo studio serale per ottenere la maturità.

Notte prima degli #esami. Domani la prima prova dell’esame di maturità per oltre mezzo milione di studenti. #Tg1 Vai su Facebook

Maturità 2025: è finita la prima prova. Tra le tracce Borsellino, Pasolini, i social e il rispetto; Antonelli dopo la prima prova di maturità: 100 agli esami o podio Austria... entrambi; Kimi Antonelli dopo la maturità: Domani inglese, mi viene facile. Ma per l'orale sono indietro.