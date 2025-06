Antonella Clerici | Mi hanno tolto il lavoro perché ero incinta Quando sono tornata ho chiesto solo una cosa | Voglio tornare dov’ero

La storia di Antonella Clerici è un racconto di passione, determinazione e sfide superate con coraggio. Dall’infanzia dedicata agli studi alle luci del successo televisivo, la sua vita riflette la forza di inseguire i propri sogni nonostante gli ostacoli. Oggi, Antonella ripercorre il suo percorso, tra pregiudizi e sacrifici, per tornare a brillare come ha sempre desiderato. La sua vicenda è un esempio di resilienza e amore per la propria voce.

Gli inizi per pagarsi gli studi, il successo, i pregiudizi. Antonella Clerici tira le somme di una vita da «secchiona pop». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Antonella Clerici: «Mi hanno tolto il lavoro perché ero incinta. Quando sono tornata, ho chiesto solo una cosa: “Voglio tornare dov’ero”»

