Antonella Clerici | Ho avuto alti e bassi Il momento più difficile della sua carriera

Tra le conduttrici più amate della televisione, Antonella Clerici è una certezza: lei stessa si definisce un volto "pop", e la sua conduzione è sempre stata alla mano. Viene incontro agli spettatori che la scelgono da casa, li accompagna con gentilezza, e con cultura. Durante la sua lunghissima carriera in Rai, non sono mancati alti e bassi, così come momenti difficili. In particolare uno, avvenuto tanti anni fa, nel 2008, quando stava aspettando sua figlia Maelle. Antonella Clerici, la lunga carriera in Rai e il momento più difficile. " Essere popolare è sempre stata la mia forza, perché sono io".