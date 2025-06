Antognoni sulla vittoria della Coppa Italia del ’75 | Successe di tutto e fu emozionante Facile dirlo perché vincemmo noi

ricorda quella partita sa bene quanto fu avvincente e carica di adrenalina. Antognoni, con il suo sguardo nostalgico, rivive i momenti di quell’epica vittoria, ricordando come il mix di gioventù e esperienza abbia fatto la differenza. Una finale che ancora oggi rimane impressa nei cuori dei tifosi viola, simbolo di passione e determinazione. Chiunque abbia assistito a quegli istanti non potrà mai dimenticare l’emozione pura di quella storica conquista.

Il Brivido Sportivo per lo speciale dei 50 anni della Coppa Italia vinta dalla Fiorentina nel 1975 ha intervistato diversi protagonisti tra cui Giancarlo Antognoni: «Eravamo un bel mix, c’erano giovani come me, Roggi, Caso e i cosiddetti vecchi Merlo e Superchi. Noi “ragazzi” avevamo fame» La finale col Milan fu a dir poco rocambolesca « Successe di tutto e fu emozionante. Facile dirlo perché alla fine a vincere fummo noi (ride ndr) però chi la vide di sicuro non si annoiò». Leggi anche: Antognoni: «Oggi il calcio sembra robotizzato, con tutti quei passaggi da Playstation» Cinque gol in totale, di cui ben tre nel giro di 13?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Antognoni sulla vittoria della Coppa Italia del ’75: «Successe di tutto e fu emozionante. Facile dirlo perché vincemmo noi»

