Anteprime archeologiche in occasione di San Giovanni a Cesena visite guidate tra gli scavi di piazza Aguselli e palazzo Roverella

In occasione di San Giovanni, Cesena si rivela come un tesoro di storia nascosta, offrendo anteprime archeologiche incredibili tra gli scavi di Piazza Aguselli e Palazzo Roverella. Le visite guidate consentono di immergersi in un passato millenario, scoprendo i segreti di un’antica civiltà cesenate attraverso resti unici di un tempo. Un’occasione imperdibile per riscoprire le radici della città e vivere un’esperienza tra storia e scoperta.

Nell'ambito dei lavori di rigenerazione urbana del complesso Roverella e di riqualificazione di piazza Aguselli è emerso un ulteriore spaccato dell'antica vita dei cesenati, ricostruibile attraverso i resti strutturali e gli oggetti di uso quotidiano risparmiati dalle numerose trasformazioni che.

